20:47 21 января | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Надо прекратить эти долгоиграющие фильмы по России"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что вся борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию. Вчера в США на кинофестивале "Санденс" был показан фильм "Икар", в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. Завтра на немецком телеканале ARD будет показан очередной фильм Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте.

– Надо прекратить эти долгоиграющие фильмы по России, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – У нас полтора года после того, как мы уволили Родченкова, все спокойно. Пробы берут британцы из UKAD. Мы готовы – пусть и дальше работают. Пробы берутся на международных стартах. Что они нашли за прошлый год? 21 нарушение, из которых лишь 10 по запрещенным препаратам. Честнее надо быть. Изначально хотели так, а потом все банально свалилось к тренду во всем обвинять Россию. Надеюсь, вскоре все нормализуется. Самое главное, чтобы спортсменов не ввязывали сюда.

Мне вкратце доложили о фильме "Икар". Понятно, что там все переформатировано, все сейчас сфокусировались на России. Родченков утверждает, что нельзя выиграть Олимпиаду без допинга? Ну, он внутри всей этой системы борьбы с допингом был. Работал десятилетия, являлся членом антидопинговой семьи, работал на десятках международных соревнований, контролировал. Наверное, он говорит со знанием дела.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Виталий Леонтич, подайте, ради Бога! В отставку.

22:26 21 января

Max2015

Фильмы, стой! Ать, даа! - и все прекратилось!

21:28 21 января

CanagliaVova

Если бы добавил "пожааааалуйста", были бы шансы

20:56 21 января

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