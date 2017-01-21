Виталий Мутко: "Надо прекратить эти долгоиграющие фильмы по России"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что вся борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию. Вчера в США на кинофестивале "Санденс" был показан фильм "Икар", в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. Завтра на немецком телеканале ARD будет показан очередной фильм Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте.

– Надо прекратить эти долгоиграющие фильмы по России, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – У нас полтора года после того, как мы уволили Родченкова, все спокойно. Пробы берут британцы из UKAD. Мы готовы – пусть и дальше работают. Пробы берутся на международных стартах. Что они нашли за прошлый год? 21 нарушение, из которых лишь 10 по запрещенным препаратам. Честнее надо быть. Изначально хотели так, а потом все банально свалилось к тренду во всем обвинять Россию. Надеюсь, вскоре все нормализуется. Самое главное, чтобы спортсменов не ввязывали сюда.

Мне вкратце доложили о фильме "Икар". Понятно, что там все переформатировано, все сейчас сфокусировались на России. Родченков утверждает, что нельзя выиграть Олимпиаду без допинга? Ну, он внутри всей этой системы борьбы с допингом был. Работал десятилетия, являлся членом антидопинговой семьи, работал на десятках международных соревнований, контролировал. Наверное, он говорит со знанием дела.