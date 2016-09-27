14:21 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Надеюсь, МОК выслушает позицию России по допингу"

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Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), занимающаяся расследованием нарушений антидопинговых правил в стране, должна предварительно выслушать позицию России. По его словам, иначе проводить расследование нельзя.

– Важно, чтобы наши доводы были заслушаны МОК, – цитирует ТАСС Мутко. – Потому что нельзя проводить расследование, не обращаясь к стороне, в отношении которой ты его ведешь, так не бывает. А у нас комиссия Макларена даже не спрашивала никаких объяснений. Надеюсь, МОК выслушает позицию России и примет ее во внимание".

МОК принял решение о создании дисциплинарной комиссии под председательством Дениса Освальда, которая должна была заняться перепроверкой всех допинг-проб Олимпиады-2014. В середине сентября Бах в своем письме-обращении к 97 членам МОК сообщил о фактическом начале работы комиссии во главе с Ги Каниве, которая также занимается расследованием фактов нарушения антидопингового законодательства в России.

Планируется, что МОК будет рассматривать возможность принятия мер в отношении России в начале следующего года после того, как комиссия Каниве завершит свою работу и представит результаты расследования.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3657076

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spetrov

Что мешало ранее выслушать позицию России?

14:30

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