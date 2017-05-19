Виталий Мутко: "Надеюсь, что с июня РУСАДА вернут функции планирования и забора допинг-проб"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что надеется, что с июня Российская антидопинговая лаборатория (РУСАДА) вернет себе полномочия по планированию тестирования и забору допинг-проб. Начиная с 2016 года все российские спортсмены находятся под тотальным контролем иностранных антидопинговых организаций. Планирование тестирования осуществляется британским антидопинговым агентством, забор проб – шведскими и немецкими уполномоченными организациями.

– В мае мы этот критерий (по которому председатель набсовета РУСАДА Елена Исинбаева не может занимать это место, так как представляет учредителя организации – ОКР) выполним, и я надеюсь, что с июня месяца два новых полномочия – планирование и забор проб – нам будут возвращены и организация будет близка к восстановлению, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – К Лене (Исинбаева) ни у кого нет никаких вопросов, в том числе у ВАДА. Ситуация равносильна той, что у меня получилась с ФИФА. Я два года как член исполкома, ко мне никаких вопросов как к представителю Европы, в Европе, в УЕФА устраивает моя работа. Потом вводятся критерии, по которым членами исполкома не могут быть члены государственных органов власти стран.

Корректнее, если бы это было сделано до выборов и, конечно, это можно было бы сегодня оспаривать в CAS, потому что есть в швейцарском праве и спортивном праве пункты, что по ходу игры правила не меняются. Мы все критерии выполняли, они по ходу добавили новый. И этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления