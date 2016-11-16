Виталий Мутко: "Надеюсь, что РУСАДА будет восстановлено в следующем году"

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в правах в 2017 году. Ранее появилась информация, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) совместно с Российским антидопинговым агентством за год выявили семь положительных допинг-проб у российских спортсменов. Соглашение о сотрудничестве между агентствами рассчитано до конца 2016 года.

– Надеюсь, что РУСАДА будет восстановлено в следующем году, – приводит ТАСС слова Мутко.