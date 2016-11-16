17:18 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Надеюсь, что РУСАДА будет восстановлено в следующем году"

0
0
0

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в правах в 2017 году. Ранее появилась информация, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) совместно с Российским антидопинговым агентством за год выявили семь положительных допинг-проб у российских спортсменов. Соглашение о сотрудничестве между агентствами рассчитано до конца 2016 года.

– Надеюсь, что РУСАДА будет восстановлено в следующем году, – приводит ТАСС слова Мутко.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3789519

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ