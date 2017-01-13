Виталий Мутко: "На МОК оказывают политическое давление, используя доклад Макларена"

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко подчеркнул, что российские спортсмены готовы к более жестким проверкам со стороны международных федераций на протяжении двух-трех лет, чтобы доказать свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил.

По его словам, организации используют доклад следователя ВАДА Ричарда Макларена для давления на МОК. Напомним, что 9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям.

- Мы готовы предложить спортивным организациям взять сборные России по всем видам спорта под более жесткий контроль хоть на два года, хоть на три, - приводит ТАСС слова Мутко. - Вы увидите, что победы русских спортсменов не связаны с допингом. У нас всего 15-17 спортсменов, которым выданы терапевтические разрешения, остальные все здоровы.

Доклад Макларена распиарили, ударили по нашему имиджу. Но половина людей даже его не читала, что называется, с карандашом. Но потом этот документ ложится на стол в МОК, в международных федерациях - в организациях, которые принимают политические решения. Используя этот доклад, на них начинают оказывать политическое давление, нам же надо спокойно работать в правовом русле.