Виталий Мутко: "Мы стали катализатором перемен в вопросах антидопинга"

Министр спорта России Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" еще раз высказался в отношении проблемы допинга в стране. По словам руководителя, принимаются все необходимые шаги, чтобы восстановить репутацию России в этом вопросе, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Мы никогда не говорили что нет проблем с допингом в России, – отметил Мутко. – Мы исходим из того, что она есть во всем мире. Допинг, договорные матчи, влияние на результат – проблемы мирового спорта. Технические преимущества, которые многие получают, изобретая разные средства. Это то, что угрожает спорту. В этом смысле Россия готова на любую работу на добросовестной основе, связанную с восстановлением нашей организации, созданием единой открытой системы допинг-контроля.

– Зарубежных партнеров устраивает эта программа?

– В целом устраивает. Но, естественно, все ожидают вторую часть доклада Макларена. Потом эта работа будет проводиться активнее. Но на форуме это не самая главная тема. Сегодня мы больше говорим о развитии спорта. Говоря о развитии массового и детско-юношеского спорта, нам нужен честный спорт, который не будет дезориентировать молодежь. Победы нечестным путем влияют на выбор молодых людей и развитие массового спорта.

Я скажу, что по имиджу российского спорта нанесен удар. Однако мы в определенной степени стали катализатором перемен. Потому что все понимают, что нужны определенные стандарты – стандарты контроля за антидопинговым организациями, стандарты по восстановлению. Нельзя же просто говорить, что мы многое сделали, но нужно еще многое сделать... Поэтому нужны некие стандарты. Мы готовы на базе российской антидопинговой организации вместе с коллегами из ВАДА сделать стандарт, чтобы его можно было транслировать на весь мир. Здесь еще очень много вопросов. Все должны понимать, как, кем и по каким правилам контролируется мир спорта. Надо вводить персональную отвественность.

В понедельник внесем в государственной Думе поправки в закон "о введении уголовной ответственности за применение допинга и побуждению к этому других людей". И, конечно, наши победы основаны не на допинге, а на том, что мы делаем для развития спорта. Строим спортивные сооружения и тренировочные центры, восстанавливаем научно-исследовательские институты. Мы движемся вперед. Модернизируется система подготовки спортивного резерва - 3,5 миллиона детей в этой системе. Они выхлоп дадут, и у нас всегда будет конкурентная среда.