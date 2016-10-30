Виталий Мутко: "Мировой антидопинговой системе нужны одобренные всем миром и понятные правила"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что работа мировой антидопинговой системы вызывает множество вопросов. По его словам, система должна быть не политизированной и понятной для всех.

- Очень много вопросов. И количество проб, и качество, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Почему одних столько раз проверяют, а других - столько. Про TUE десятки раз говорим. Если мы хотим, чтобы система была не политизированной, нужны правила, одобренные всем миром и всем понятные. А то даже апеллировать некуда.

Наверное, мы никогда не говорили, что мы идеальны. То, что все увидели, что в системе много изъянов... Но читаешь и удивляешься. Американец этот (Тайгарт) говорит, мол, дайте деньги и не вмешивайтесь. Разве кто-то внутри правила писать должен? Нет! Сперва - правила, а потом – деньги, так должно быть.

Вот ПКР не пустили на Игры, а теперь говорят, что критерии для восстановления выработают к середине ноября. Но если вы отстранили, уже, значит, должны быть претензии. Вы же за что-то отстраняли. А теперь придумываете... Как-то это за пределами... Но такой мир сейчас, к сожалению. Не в самое лучшее время живем с точки зрения разногласий, полярности, политизации. И это не только спорта касается.