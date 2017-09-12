Виталий Мутко: "Хотелось бы, чтобы ситуация с российскими спортсменами разрешилась до старта Кубка мира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что ситуация с российскими спортсменами, которым МОК не предъявила обвинения за употребление допинга, разрешилась до старта зимнего сезона. Напомним, что по шести отстраненным российским лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Алексею Петухову, Максиму Вылегжанину, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой на данный момент не вынесено решение.

– Конечно, начинается зимний сезон, и нам бы хотелось, чтобы ситуация разрешилась до старта этапов Кубка мира, потому что многие спортсмены и так многое потеряли уже, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Им не предъявляется никаких обвинений. А когда во главу обвинений заложены показания одного человека, это чревато субъективностью.

Позиция России Международному олимпийскому комитету представлена, мы открыты для сотрудничества, мы в принципе своими действиями показываем, что государство поддерживало чистый спорт и будет поддерживать. Но мы также защищали своих спортсменов и будем их защищать, если в их адрес будут выдвигаться необоснованные обвинения.

Спортсмен, который нарушает допинговые правила, должен быть наказан. Это всем понятно. Но не должно быть наказания без вины. Мы рассчитываем, что эта комиссия действительно закончит работу до старта зимнего сезона. Мы давали и готовы давать пояснения, сотрудничать, но параллельно мы перестраиваем антидопинговую систему по лекалам ВАДА. И я еще раз заявляю, что государство никогда не вмешивалось в деятельность этой организации и никогда такого не будет.