Виталий Мутко: "Грязные" победы России не нужны"

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что Россия намерена активно работать над восстановлением своей репутации в спорте. По его словам, не только у России есть проблемы с допингом.

– Мы надеемся, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) будет реформировано, что будут понятные стандарты, – цитирует ТАСС Мутко. – "Грязные" победы России не нужны. Спорт России готов работать над восстановлением своей репутации, но правила должны быть одинаковые для всех. Мы готовы действовать, если последуют рекомендации от ВАДА.

Мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с допингом. Но они есть во всем мире. И скажу абсолютно точно: в России не было и нет никакой государственной программы по спонсированию допинга.