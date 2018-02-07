Виталий Мутко: "ФИФА расследует допинговые дела Камболова и Князева"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил, что ФИФА проводит расследование в отношении российских футболистов Руслана Камболова и Ивана Князева из-за нарушения антидопинговых правил. Напомним, что в сентябре 2016-го года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистом, которые упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

– Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим – Камболову и Князеву – начали расследование, – цитирует ТАСС Мутко. – В данном случае РФС – это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет.

Мы все выдержим, не волнуйтесь, это все звенья одной цепи. Когда наших футболистов обвиняют на основании каких-то переписок или дневников бывшего директора лаборатории, это выглядит смешно. Есть пробы, информация, когда они брались, перепроверяйте их, если что-то находят, человек наказывается.