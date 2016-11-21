Виталий Мутко: "Если у ВАДА не будет желания, восстановление РУСАДА может занять годы"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нужны четкие критерии и сроки для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), но в случае отсутствия у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) желания решение этого вопроса может занять годы. Вчера появилась информация о том, что генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли в неформальной беседе с Крэйгом Риди, который был переизбран на пост главы ВАДА на новый трехлетний срок, заявил, что организация не рвется к восстановлению членства РУСАДА. В то же время глава Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов заявил, что Риди намерен сделать все для восстановления членства РУСАДА в ВАДА.

– Вопрос такого плана непростой, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Должны быть какие-то понятные критерии, сроки. Это не бином Ньютона. Что такое РУСАДА – нет никакого труда разложить все претензии юридически. Но организация не работает. С точки зрения соответствия – это их (ВАДА) структура. Не нравятся люди – назначили других, структуру поменяли. Не вижу проблем... На каждом этапе контроля мы можем поставить западных экспертов. Все можно сделать при желании, если оно есть. А когда его нет, это можно и год, и два, и три (тянуть). Потому что нет четких критериев.

Вторая часть доклада Макларена – приговор? Это же только доклад. Комиссия. Выводы же делают те, кому это положено – совет учредителей ВАДА, МОК, надеюсь, наконец начнут действовать и государственные структуры. Пусть это будет Совет Европы, где есть соответствующее подразделение, или еще кто-то. Убедителен доклад или нет, должны решать соответствующие организации. Мы же и первую, и вторую части доклада воспринимаем чуть ли не как решение суда, истину в последней инстанции.

МОК сделал свое заявление, что требуется некое изменение, реформа. Но это должен делать не только МОК. Борьба с допингом ведется на государственном и общественном уровне. На государственном есть конвенция ЮНЕСКО, которая тоже должна выработать свою позицию от имени государств. Мы должны понимать, чего хотят государства и общественные движения. Борьба с допингом без государств невозможна, поскольку все это требует колоссальных ресурсов, законодательного обеспечения и многого другого. Но, к сожалению, общественная организация сейчас пытается обвинить государство в некой "программе"... Но это нужно делать в правовом поле: дайте факты, дайте данные.

Риди избрали, оказали ему доверие. Будем надеяться, что он будет думать не только о России, а в целом о глобальной борьбе с допингом. Желаю ему удачи. В целом у нас всегда были нормальные отношения, просто они как-то пока не реализуются.