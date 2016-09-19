Виталий Мутко: "Если спортсмен болен, пусть лечится"

Министр спорта России Виталий Мутко на приеме в честь паралимпийцев высказался по поводу последних событий вокруг ВАДА и публикации закрытых данных о спортсменах, которым в терапевтических целях разрешено употреблять запрещенные вещества.
– Никто не говорит, что у нас нет проблем с допингом. Они есть – как и у других стран. Сейчас вот вскрываются новые подробности. Но мы-то в этой ситуации работаем честно. У нас не выступают больные спортсмены. Мы терапевтические разрешения для двух-трех человек годами получаем. Если вы больной, вы не должны выступать. Если вы больны, вы принимаете лекарства, вы тогда лечитесь. Зачем вам тогда такие нагрузки? А средства, которые вы принимаете, они дают преимущество. Мы еще год назад делали в ВАДА соответствующий запрос. И получили такой ответ: наймите независимую экспертизу, и мы тогда рассмотрим. Но кто будет этим заниматься? Зачем это? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Nara82
механик39 а причем тут мельдоний и Маша! он был в списке разрешенных! а не запрещенных и отдельным "уникумам" "больным" разрешенный! РАЗНИЦА КОЛОССАЛЬНАЯ!
21:54
shpasic
а что делать, если болен министр?
21:47
механик39
Мутко заявил ,что если Мария Шарапова больная ,то ей необходимо лечиться ,а не принимать МЕЛЬДОНИЙ .
21:46
and21188
Если министр спорта болен, ему нужно уходить раньше спортсменов.
21:39
mayornataly
Может и стоило независимую экспертизу собрать?
21:31
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
удивлю сам себя, но тут я с виталей соглашусь. больно - обернулся простыней и на кладбище. ну или на паралимпиаду.
21:24