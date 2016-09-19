Виталий Мутко: "Если спортсмен болен, пусть лечится"

Министр спорта России Виталий Мутко на приеме в честь паралимпийцев высказался по поводу последних событий вокруг ВАДА и публикации закрытых данных о спортсменах, которым в терапевтических целях разрешено употреблять запрещенные вещества.

– Никто не говорит, что у нас нет проблем с допингом. Они есть – как и у других стран. Сейчас вот вскрываются новые подробности. Но мы-то в этой ситуации работаем честно. У нас не выступают больные спортсмены. Мы терапевтические разрешения для двух-трех человек годами получаем. Если вы больной, вы не должны выступать. Если вы больны, вы принимаете лекарства, вы тогда лечитесь. Зачем вам тогда такие нагрузки? А средства, которые вы принимаете, они дают преимущество. Мы еще год назад делали в ВАДА соответствующий запрос. И получили такой ответ: наймите независимую экспертизу, и мы тогда рассмотрим. Но кто будет этим заниматься? Зачем это? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)