21:11 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Если спортсмен болен, пусть лечится"

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Министр спорта России Виталий Мутко на приеме в честь паралимпийцев высказался по поводу последних событий вокруг ВАДА и публикации закрытых данных о спортсменах, которым в терапевтических целях разрешено употреблять запрещенные вещества.

– Никто не говорит, что у нас нет проблем с допингом. Они есть – как и у других стран. Сейчас вот вскрываются новые подробности. Но мы-то в этой ситуации работаем честно. У нас не выступают больные спортсмены. Мы терапевтические разрешения для двух-трех человек годами получаем. Если вы больной, вы не должны выступать. Если вы больны, вы принимаете лекарства, вы тогда лечитесь. Зачем вам тогда такие нагрузки? А средства, которые вы принимаете, они дают преимущество. Мы еще год назад делали в ВАДА соответствующий запрос. И получили такой ответ: наймите независимую экспертизу, и мы тогда рассмотрим. Но кто будет этим заниматься? Зачем это? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Nara82

механик39 а причем тут мельдоний и Маша! он был в списке разрешенных! а не запрещенных и отдельным "уникумам" "больным" разрешенный! РАЗНИЦА КОЛОССАЛЬНАЯ!

21:54

shpasic

а что делать, если болен министр?

21:47

механик39

Мутко заявил ,что если Мария Шарапова больная ,то ей необходимо лечиться ,а не принимать МЕЛЬДОНИЙ .

21:46

and21188

Если министр спорта болен, ему нужно уходить раньше спортсменов.

21:39

mayornataly

Может и стоило независимую экспертизу собрать?

21:31

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

удивлю сам себя, но тут я с виталей соглашусь. больно - обернулся простыней и на кладбище. ну или на паралимпиаду.

21:24

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