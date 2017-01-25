21:13 25 января | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Допинг, как и терроризм, можно победить только вместе"

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Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает, что проблема допинга подобна терроризму. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что россиянка Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб. В ее анализе обнаружен запрещенный туринабол.

- Здравого смысла и правового поля здесь нет, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Чистая политика. Конечно, допинг - это зло, с которым всем нужно сегодня бороться. Но это вещь, которую можно победить, если мы будем все вместе, - как с терроризмом. Но у нас двойные стандарты. Если вы наказываете за вещество, а у кого-то есть право это вещество применять - это глупость...

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170125/1115403991.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mobile_actor

Это все равно как если бы лидер ИГИЛа призывал к совместной борьбе с терроризмом.

02:04 26 января

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