Виталий Мутко: "Допинг, как и терроризм, можно победить только вместе"

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает, что проблема допинга подобна терроризму. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что россиянка Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб. В ее анализе обнаружен запрещенный туринабол.

- Здравого смысла и правового поля здесь нет, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Чистая политика. Конечно, допинг - это зло, с которым всем нужно сегодня бороться. Но это вещь, которую можно победить, если мы будем все вместе, - как с терроризмом. Но у нас двойные стандарты. Если вы наказываете за вещество, а у кого-то есть право это вещество применять - это глупость...