Виталий Мутко: "До 31 мая РУСАДА выполнит все рекомендации ВАДА"

Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что в ближайшее время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновит свою работу. По его словам, до конца текущего месяца организация выполнит все рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее сообщалось, что 31 мая пройдет совет учредителей РУСАДА.

- Мы ничего нового не получили, оставили в силе решение, ссылаясь на определенные критерии, - сказал Мутко. - Два из них, которые реально могут повлиять - восстановление РУСАДА и допуск в закрытые города. Больше я проблем не вижу. До 31 мая все последние рекомендации будут выполнены. Надеюсь, что РУСАДА начнет работать с временным допуском. Это значит, что она будет полностью выполнять свои полномочия: забирать пробы, контролировать все соответствующие мероприятия. Это будет осуществляться UKAD, а внутри организации будут независимые эксперты, которые сегодня работают.

Все благополучно пройдет, и в конце года они могут получить полные полномочия. Это серьезный шаг, после чего других причин для МПК, я думаю, не будет. У нас всего запретных городов вроде 15, но, думаю, мы найдем решение. Мы не можем менять законодательство - поезжайте в Америку и попадите в закрытый город, но от нас требуют, чтобы мы запустили инспекторов в закрытые города. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)