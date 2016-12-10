15:21 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Цель доклада Макларена достигнута - брошена тень на российский спорт"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил сомнения в подлинности переписки из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Также он подчеркнул, что российская сторона внимательно изучит доклад и переведет его в юридическую плоскость. Накануне была представлена вторая часть доклада, в которой, в частности, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами. В числе прочего были опубликованы фрагменты писем бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Тайная явь Родченкова

- Политически все понятно – цель достигнута, тень на российский спорт брошена. Надо спокойно отработать правовую сторону, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Надеюсь, что будет создана комиссия, которая все рассмотрит и выслушает все доводы.

Сегодня опять внимательно посмотрел все эти письма, переписки – являются ли они основанием, когда кто-то кому-то что-то пишет? И правильны ли они, подтверждены ли эти письма?

Не хочется просто больше на эту тему ничего говорить, приятного, еще раз скажу, мало. Но в целом доклад Макларена есть, и он лег на стол всем. И теперь надо смотреть – что за списки, какие спортсмены, где перепроверялись. Приятного в этом мало, и никто не собирается как-то недооценивать и доклад, и обвинения. Но сейчас надо переходить в юридическую, правовую сторону.

В целом доклад понятен, он подтвердил то, что было в первом, – что есть какие-то пробы. Но с правовой стороны никто не имеет права пробы вскрывать без спортсмена.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161210/1113523501.html

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