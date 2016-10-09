Виталий Мутко: "Антидопинговому движению нужно брать сто процентов финансирования в случае автономии"

Министр спорта России Виталий Мутко уверен, что Международному спортивному антидопинговому движению придется взять на себя полное самофинансирование, если оно желает быть автономным.

Ранее был сформирован перечень рекомендаций по реформированию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые будут рассмотрены на заседании совета учредителей антидопингового агентства 20 ноября. В числе прочего ВАДА выделили больше полномочий и ответственности за них.

- Если спортивное антидопинговое движение хочет полной автономии, тогда ему придется брать на себя сто процентов финансирования этой деятельности, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко.

МОК предложил создать в рамках ВАДА новый орган по допинговому тестированию и ввести уголовную ответственность для тренеров, врачей, других лиц из окружения спортсменов за распространение допинга.

- Обязательно свою позицию должно выразить государство, - отметил министр. - Борьба с допингом ведется на общественном уровне, что показал саммит, но и на государственном. Государства уже формируют свою позицию. Очень важно, что пошла такая дискуссия, думаю, что в следующем году она будет завершена и будут приняты определенные решения.