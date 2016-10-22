12:43 | ДОПИНГ

Виктор Хоточкин: "Госдума и Минспорт согласованно работают по вопросу борьбы с допингом"

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Руководитель управления международных связей Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Хоточкин на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявил, что государственные органы РФ готовы к тесной координации в работе по искоренению допинга в спорте. Хоточкин поблагодарил ЕОК, который при рассмотрении вопросов, связанных с участием российских спортсменов в Олимпийских играх-2016, "следовал принципу индивидуальной, а не коллективной ответственности".

– В России сейчас все органы власти – Госдума, Минспорт и другие – работают согласованно, как одна команда, – цитирует ТАСС Хоточкина. – Сегодня мы хотели бы создать через работу комиссии ЕОК модельную систему антидопинговой службы, которую можно было использовать в дальнейшем не только в России, но и в других странах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3726147

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