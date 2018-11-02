Вице-президент ВАДА - о посещении Белого дома: "Я встречаюсь с кем хочу"

Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд прокомментировала критику со стороны президента организации Крэйга Риди.

Риди остался недоволен тем, что она посетила антидопинговый саммит в Белом доме. Ранее в руководстве ВАДА заявили, что не получали официальных приглашений на саммит. По словам представителей агентства, мероприятие посетили только те, кто был против решения ВАДА восстановить лицензию РУСАДА.

"Уважаемый президент Риди. Я встречаюсь с кем хочу. Со спортсменами, представителями национальных антидопинговых агентств и членами правительств. И да! Я думаю, что атлеты должны быть представлены во всех руководящих должностях в ВАДА. Я никогда не приму травлю атлетов или кого-либо другого", - написала Хеллеланд в Твиттере.