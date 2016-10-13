ВФЛА: "Выстрелы из прошлого по российской легкой атлетике продолжаются"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов назвал решение CAS по дисквалификации пятерых российских ходоков результатом деятельности их бывшего тренера Виктора Чегина, который в начале этого года получил пожизненное отстранение. Сегодня суд отстранил от спорта Ивана Носкова, Михаила Рыжова, Веру Соколову, Дениса Стрелкова и Эльмиру Алембекову на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

- Многие процессы в CAS очень затянуты, - приводит ТАСС слова Бутова. - Мы просим Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) изменить эту ситуацию. К большому сожалению, у нас довольно много таких дел, выстрелы из прошлого продолжаются.

CAS дисквалифицировал 5 российских ходоков за допинг