18:33 | ДОПИНГ

ВФЛА: "Выстрелы из прошлого по российской легкой атлетике продолжаются"

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов назвал решение CAS по дисквалификации пятерых российских ходоков результатом деятельности их бывшего тренера Виктора Чегина, который в начале этого года получил пожизненное отстранение. Сегодня суд отстранил от спорта Ивана Носкова, Михаила Рыжова, Веру Соколову, Дениса Стрелкова и Эльмиру Алембекову на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

 - Многие процессы в CAS очень затянуты, - приводит ТАСС слова Бутова. - Мы просим Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) изменить эту ситуацию. К большому сожалению, у нас довольно много таких дел, выстрелы из прошлого продолжаются.

CAS дисквалифицировал 5 российских ходоков за допинг 

 

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