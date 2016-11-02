13:19 | ДОПИНГ

ВФЛА в течение десяти дней ожидает от IAAF изменение критериев допуска российских спортсменов

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Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что IAAF в течение десяти дней должна прислать новые критерии допуска россиян к международным соревнованиям. В ноябре 2015 года был опубликован доклад Ричарда Макларена, в котором российских спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил. IAAF после этого отстранила ВФЛА, в результате чего российская сборная пропустила Олимпиаду-2018. В конце октября в Монако состоялась встреча, на которой был рассмотрен вопрос восстановления членства ВФЛА.

- В течение десяти дней мы ожидаем от них измененных критериев по допуску спортсменов, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - Они сказали, что крайне заинтересованы в возвращении атлетов, но механизм будет пока по индивидуальным заявкам.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161102/1111681302.html

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