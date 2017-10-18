ВФЛА отстранила двух спортсменов и тренера за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на официальном сайте сообщила о дисквалификации толкателя ядра Максима Сидорова, ходока Алексея Барцайкина и тренера Валерия Волкова за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе Сидорова был обнаружен запрещенный препарат индапамид. Он дисквалифицирован на 1 год, начиная с 3 июля 2017 года.

Барцайкин отстранен на четыре года на основании абнормальных показателей гематологического профиля в его биологическом паспорте. Срок его дисквалификации будет отсчитываться с 4 июля 2017 года. Его результаты с 9 сентября 2012 года будут аннулированы.

Волков дисквалифицирован на четыре года за то, что склонил спортсменку, имя которой не сообщается, к нарушению антидопинговых правил в виде отказа от сдачи допинг-пробы в рамках чемпионата и первенства Москвы 8 мая 2015 года. Срок дисквалификации специалиста отсчитывается с 4 августа 2017 года.