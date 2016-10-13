ВФЛА: "Дело пятерых ходоков - не последнее для России"

Генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов отметил, что рассмотрение дел о применении допинга в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) слишком сильно затягивается. Сегодня CAS вынес решение о дисквалификации на четыре года пятерых российских ходоков Веры Соколовой, Эльмиры Алембековой, Ивана Носкова, Михаила Рыжова и Дениса Стрелкова, которые сдали положительные пробы на ЭПО 2 июня 2015 года.

- Это дело (о пяти дисквалифицированных ходоках) еще не последнее. К сожалению для нас, это правда, - приводит "Р-Спорт" слова Бутова. - Дела, которые рассматриваются сейчас в CAS, это, по сути, не судебные дела. CAS – инстанция, которая разбирает дела по первой инстанции, которая проводит исходное расследование. К сожалению, расследование таких дел затягивается. Видимо, их в CAS немало. Вот так долго, к сожалению, полтора года с июня 2015 года CAS рассматривает дела.

Мы не можем влиять на эту ситуацию. Мы будем влиять на определенные процедуры рассмотрения. Они не должны продолжаться полтора года. Это большой минус всей антидопинговой работы. Когда так длительно идет процесс, то это никому не на пользу. Если вспомнить последнее совещание МОК с ВАДА, то были намерения вообще все дела отправлять в CAS. Видимо, этот орган впредь будет рассматривать все допинговые дела.