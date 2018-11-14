Валуев высмеял Самуэльссона за атаку на Россию

Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев в ироничном ключе прокомментировал "СЭ" письмо олимпийского чемпиона по биатлону Себастьяна Самуэльссона и бронзового призера Игр-2016 по легкой атлетике Эммы Коберн в адрес главы ВАДА Крэйга Риди. Спортсмены недовольны решением агентства восстановить в правах РУСАДА и считают, что многие наши спортсмены, принимавшие допинг, останутся безнаказанными.

– Ключевое слово тут – пишут. А писать можно все что угодно, – сказал Валуев. – К сожалению, никто их за это письмо к ответственности не привлечет, потому что конкретных фамилий они не назвали. Это инфоповод на уровне "неназванный источник сказал, что завтра на Землю упадет Луна". Источник ушел, инфоповод останется. (Игорь Новиков)