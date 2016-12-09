Валерий Газзаев: "Западные СМИ очень умело нагнетают страсти вокруг России"

Депутат и прославленный тренер Валерий Газзаев сегодня выступил с десятиминутным заявлением по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам перед коллегами по Государственной Думе. В частности Газзаев не ожидает, что следующий год будет простым для спорта.

– В ноябре впервые в истории современной России был принят закон о профессиональном спорте, который четко определял статус профессионального и массового спорта, а также, что очень важно, принципы их финансирования. Очевидно, что 2017 год окажется для спортивной России непростым. Сегодня в Лондоне будет опубликована вторая часть доклада Макларена, связанная с темой допинга (Газзаев выступал до начала доклада. – Прим. "СЭ"). Нет причин скрывать, в мире по-прежнему есть силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отстранить нашу страну от участия в зимней Олимпиаде и создать проблемы для проведения чемпионата мира по футболу.

Западные средства массовой информации очень умело нагнетают страсти, а со стороны представителей ВАДА по-прежнему звучат обвинения в наш адрес, явно предвзятые и необоснованные. Не исключаю, что сегодня после доклада Макларена будет очередная провокация по дискредитации наших спортсменов с требованиями наказания в виде исключения и санкций.