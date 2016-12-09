Валерий Газзаев: "В мире по-прежнему есть силы, пытающиеся отстранить Россию от Олимпиады"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев предупредил о возможных провокациях в адрес российских спортсменов. Сегодня будет опубликована вторая часть отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Сегодня в Лондоне будет опубликована вторая часть доклада Макларена, связанная с темой допинга, - цитирует ТАСС Газзаева. - Нет причин скрывать, в мире по-прежнему есть силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отстранить нашу страну от участия в зимней Олимпиаде и создать проблемы для проведения чемпионата мира по футболу.

Западные СМИ очень умело нагнетают страсти, а со стороны представителей ВАДА по-прежнему звучат явно предвзятые и необоснованные обвинения. Не исключаю, что сегодня после доклада будет очередная провокация по дискредитации наших спортсменов и принятию допинга, и они потребуют наказания, исключений и санкций.

Несмотря на это, Россия выполняет все требования международных спортивных организаций.