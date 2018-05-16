Валерий Газзаев: "России пора пересмотреть отношение с ВАДА и МОК"

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, что действия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета (МОК) имеют политическую подоплеку.

- Думаю, давно пора пересмотреть свои отношения с некоторыми международными организациями, - приводит Росбалт слова Газзаева. - В первую очередь я имею в виду Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство. Все обвинения ВАДА в адрес наших российских спортсменов по поводу применения допинга базируются на обвинениях Ричарда Макларена и показаниях одного единственного свидетеля – Григория Родченкова, от которых, как вы знаете, он впоследствии отказался. Не это ли верх цинизма? Это выгодно определенным политическим силам, которые контролируют деятельность МОК и ВАДА, иначе такого произвола с нашими спортсменами не было бы.

Ранее из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи в 2014 году от международных соревнований было отстранено 43 российских спортсмена. Позже 28 из них были полностью оправданы.