Валерий Газзаев - о попытке суицида Родченкова: "Россию наказали за выдумки душевнобольного человека"

Депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что попытка информатора ВАДА Григория Родченкова свести счеты с жизнь свидетельствуют о его неадекватности. По его словам, экс-главе Московской антидопинговой лаборатории в таких обстоятельствах верить не стоит.

– Насколько я помню, подобное происходит с Родченковым не впервые, – отметил Газзаев. – В прессе писали о том, что еще будучи в России, он предпринимал попытку самоубийства. Случившееся в очередной раз доказывает, что ВАДА выбрал в качестве свидетеля психически нездорового человека. Просто удивительно, как можно было верить, принимать в качестве доказательств и выносить санкции на основе его заявлений, переписок и дневниках, в которых содержалась сплошная выдумка. Он сначала наговорит с три короба, постоянно выдумывал что-то новое, потом вдруг стал брать слова назад, а теперь совершает такое. И ведь это был фактически единственный свидетель, который поддерживал обвинения в адрес нашей страны. То есть Россию наказали за выдумки душевнобольного человека. Это возмутительно. (Дмитрий СИМОНОВ)