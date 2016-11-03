Валерий Газзаев: "Никогда не склонял спортсмена к употреблению допинга"

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы, призвал избирательно подходить к преследованию тренеров при вступлении в силу закона об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Документ сегодня был принят во втором и третьем чтении с учетом правительственных поправок, которые несколько смягчили текст по сравнению с изначальной версией.

– Я могу сказать совершенно четко, на протяжении тренерской карьеры у меня никогда не было случаев, чтобы я склонял спортсмена к тому, чтобы он принимал допинг, – цитирует ТАСС Газзаева. – Такого никогда не было. В чем тогда виноват тренер? Надо как-то избирательно подходить к этому. Конечно, я за всех тренеров не могу отвечать, в целом наказание, штрафные санкции должны быть жесткими, но вот этот вопрос надо как-то выделить, потому что никогда тренер не будет склонять спортсмена, чтобы он принимал допинг.