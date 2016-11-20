Валентин Балахничев: "Во второй части доклада Макларена будет усилена доказательная база"

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев отметил, что во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена может быть более обширная доказательная база нарушений антидопингового законодательства российскими спортсменами. Отчет будет опубликован 9 декабря. В первой части Макларен обвинил Россию в создании государственной программы махинаций с допинг-пробами во время, а также до и после Олимпийских игр-2014.

- Мы понимаем, что мотивы ВАДА политизированы, а политика с трудом поддается анализу и здравому смыслу, - приводит ТАСС слова Балахничева. - Я думаю, что они не успели провести достаточное количество тестов к данному моменту, действительно, прошло очень короткое время между словами о том, что ВАДА не хватает 500 тысяч долларов на эти тесты, и реакцией МОК. Фактически доклад у них был готов, и разговоры о том, что комиссии Макларена чего-то не хватает для его завершения, были просто вымогательством денег от МОК.

Некоторые считают, что доклад будет "никакой", а другие уверены, что в нем будут содержаться достаточно пессимистичные для России данные. Я придерживаюсь второй позиции. Но, тем не менее, все скрыто мраком неизвестности. Согласно моим предположениям, в докладе Макларена будет усилена доказательная база. Но я думаю, что Россия выживала и в более сложные времена и сможет это преодолеть. Просто надо объединиться и двигаться в одном направлении.