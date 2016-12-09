Валентин Балахничев: "ВАДА стало демонической организацией, которой верят на слово без всяких доказательств"

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев считает, что ВАДА следует перепроверить российских спортсменов и убедиться в чистоте результатов. Он добавил, что настало время реформировать ВАДА.

– Пусть ИААФ перепроверит наших спортсменов, и все будет нормально. Я в этом убежден! Я не вижу в этом абсолютно никаких проблем, – приводит "Р-Спорт" слова Балахничева. – Удивлен ли я тем, что ИААФ так быстро согласилась? Назовите организацию, включая МОК, которая не соглашалась с тем, что делает ВАДА. ВАДА стало демонической организацией, которой верят на слово без всяких доказательств. Настало время реформирования ВАДА, но, к сожалению, сам МОК оказался неготовым к этому.

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