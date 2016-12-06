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Валентин Балахничев: "Удивило, что документальный фильм о допинге не был показан в прайм-тайм"

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Симона БАЙЛЗ - одна из тех, о ком говорят в фильме. Американская гимнастка употребляет аддеролл для сохранения концентрации.Фильм Первого канала: будет ли скандал на весь мир?

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев поделился с "СЭ" мнением о документальном фильме Первого канала "Болезни высших достижений", который увидел свет в ночь на вторник. Бывший руководитель удивлен выбору времени, в которое показывалась данная лента.

- В первую очередь меня удивило, что столь важный для России фильм показали не в прайм-тайм, а в то время, когда большинство ложится спать, – начал Балахничев. – И такое уже не в первый раз: осенью на российском ТВ тоже демонстрировали фильм на ту же тему в то же время. Кроме того, замечу, что предыдущие телерасследования не вызывали никаких действий со стороны международных спортивных организаций, поэтому важно, чтобы хотя бы российские спортивные власти отреагировали на демонстрацию фильма Первого канала. И надеюсь, что пресса обратит внимание людей на его содержание – россияне должны понять, что допинг перешел не от нас к ним, а от них к нам. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью с Балахничевым скоро в "СЭ"

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