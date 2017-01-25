Валентин Балахничев: "Свою жизнь Лебедева посвятила спорту"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев, комментируя лишение Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Игр в Пекине, посетовал, что практически все разоблачения ВАДА касаются только российских спортсменов. По словам Балахничева, давно ясно, что допинг – пандемия всего мирового спорта, а не только российского.

– Не думаю, что наши зарубежные коллеги знают, что такое Татьянин день, но совпадение с нашими праздниками, в том числе церковными, наводит на мысль, что кто-то не в моде, – приводит "Р-Спорт" слова Балахничева. – Совесть этих людей заставляет их делать такие подарки. Мне очень печально, что это произошло с Татьяной, давно ее знаю. В последнее время стали распространяться слухи, и я насторожился. Думаю, не сможете дозвониться Татьяне, потому что ей трудно ответить на вопросы. Свою жизнь она посвятила спорту. Настораживает, что все идет от МОК только о нас. Тысяча свидетельств, что допинг является пандемией уже, а не эпидемией российского спорта.

Когда закончатся все эти односторонние игры, когда уже МОК и ВАДА станут организациями, которые борются с допингом в целом, а не с допингом в российской легкой атлетике? Это риторические вопросы.