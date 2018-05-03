Валентин Балахничев: "Создание нового суда не решит проблему независимого арбитража"

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал заявление исполнительного директора Антидопингового агентства Норвегии Андерса Сольхейма, который предложил создать новый спортивный судебный орган вместо Спортивного арбитражного суда (CAS).



- Создание нового спортивного органа подвергает сомнению легитимность CAS. Арбитражный суд и был создан МОК, чтобы рассматривать вопросы конфликтов между спортсменами, тренерами, спортивными федерациями. То, что предлагается сейчас, это совершенно лишнее. Действительно, CAS требует реформ, но не с точки зрения ВАДА и МОК, которые недовольны последним решением арбитража по отношению российских спортсменов, а с точки зрения исключения из CAS людей, которые аффилированы с другими структурами.



Там много арбитров, являющихся одновременно и членами дисциплинарных комиссий. Тот же Белов является и арбитром CAS и представителем этической комиссии IAAF. Это нонсенс. Я с этим столкнулся и от этого и пострадал. Необходимо провести глубокую реформу и привести в соответствие с требованиями международной юриспруденции, а не странной юриспруденцией, которые проповедуют ВАДА и МОК. Создание новых органов приведет к той же проблеме независимости вынесения судебных решений. Не думаю, что это рациональное и эффективное решение. Популистские заявления, которые технологически ни к чему не приведет. (Арман МКРТЧЯН)