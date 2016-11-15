17:36 | ДОПИНГ

Валентин Балахничев: "Соболевский может быть вместе с Родченковым свидетелем комиссии ВАДА"

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Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев считает, что российский ученый Тимофей Соболевский может быть вторым свидетелем по делу о нарушениях антидопинговых правил в России, которые обозначены в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Соболевский работал в Московской антидопинговой лаборатории с Григорием Родченковым, который уехал в США и дал показания по делу.

– Думаю, что это может быть Соболевский. Он тесно работал с Родченковым в антидопинговом центре, – цитирует "Р-Спорт" Балахничева. – Он уехал за год до отъезда Родченкова, и, насколько я знаю, он с ним переписывался, может быть, он и подсказал ему путь передвижения из России в США. Не думаю, что это было спланировано – жизнь спланировала за них это. Соболевский оказался более дальновидным и уехал работать, устроившись в лабораторию, с которой наверняка до этого они сотрудничали. И таким образом он оказался вне всех этих скандалов и подозрений.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161115/1112270673.html

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