Валентин Балахничев: "Почему все попались на туринаболе? "Ноги растут" от Григория Родченкова"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев высказал мнение о том, что уличение российских спортсменов в употреблении запрещенного вещества туринабола на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов связан с деятельностью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Балахничев также предположил, что в те времена это был наиболее популярный препарат.

– Почему все попались на туринаболе? Потому что в те времена это, наверное, был наиболее популярный препарат, – приводит "Р-Спорт" слова Балахничева. – На мой взгляд, многие из спортсменов имели прямые связи с Родченковым и консультировались у него. Гриша Родченков продолжал манипуляции с туринаболом до Олимпиады в Сочи – он же говорил, что этот препарат входил в его коктейль. Так что мне кажется, что ноги растут от него.

В сборной России по легкой атлетике никто никого никогда не принуждал к приему допинга. Если спортсмены его применяли, то, вероятно, советовались в этом вопросе со своими тренерами. Как я могу их проверять? Залезть под подушку и сидеть с ними день и ночь? А спортсменов в команде 250 человек и немного меньше тренеров.