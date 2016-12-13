19:22 | ДОПИНГ

Валентин Балахничев: "Перепроверка проб только россиян говорит о полной политизированности"

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Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев подчеркнул, что руководству российского спорта необходимо настаивать на равноценной перепроверке допинг-проб всех участников, а не только спортсменов из РФ. После опубликования второй части доклада Ричарда Макларена МОК пообещал проверить все анализы россиян с Олимпиады-2012 и Олимпиады-2014.

- Надо к этому спокойно относиться, - приводит "Р-Спорт" слова Балахничева. - Существуют правила, что пробы могут перепроверяться с возникновением новых методик. Учитывая доклад Макларена и прочее, это, конечно же, активизировало желание проверять не только российские пробы, но и вообще крупные соревнования. Здесь нет ничего удивительного. Единственное, что я бы на месте российских руководителей спорта настаивал, чтобы проверка была равноценной – всех победителей, или всех призеров, или всех участников финалов. А не только россиян. А если начнется опять игра "в одни ворота", только россиян, только СНГ, это просто покажет окончательную политизированность и русофобию.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161213/1113692716.html

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