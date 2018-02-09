Валентин Балахничев - о возможной смерти Родченкова: "Это на руку американским спецслужбам"

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев отметил, что человек, которого показал американский телеканал CBS в программе "60 минут", не является информатором ВАДА Григорием Родченковым. По его словам, нет причин делать пластическую операцию и потом появляться на телевидении.

- Смешно всерьез утверждать, что человеком, появившимся в кадре, является Родченков, - приводит RT слова Балахничева. - Им мог быть вообще кто угодно. Это просто несерьезно. Какой смысл тогда ему было делать пластическую операцию, если он появился в кадре и фактически рассекретил себя. Мне кажется, это какой-то фейк. Даже не хочется заниматься расследованиями и противопоставлениями. Наверняка все это делается, чтобы продолжить скандал. Других причин я не вижу.

Кроме того, Балахничев высказал свое мнение по поводу слухов о возможной смерти Родченкова.

- Никто не может делать такие выводы, но Родченков после всего, что он сделал, больше действительно никому не нужен, - продолжил Балахничев. - Если уже и говорить о его возможной смерти, то она куда больше на руку американским спецслужбам, чем России. Но, как говорится, дай бог ему здоровья.

Напомним, на CBS Родченков якобы предстал с новой внешностью. Он имеет измененное лицо, у него нет усов, а волосы покрашены. Ранее сообщалось, что информатор ВАДА перенес пластическую операцию. Перед началом передачи "60 минут" человеку, появившемуся в кадре, нанесли грим и надели бронежилет.