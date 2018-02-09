21:15 | ДОПИНГ

Валентин Балахничев - о возможной смерти Родченкова: "Это на руку американским спецслужбам"

Таким был Григорий РОДЧЕНКОВ в фильме "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля.
Таким был Григорий РОДЧЕНКОВ в фильме "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля.
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Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев отметил, что человек, которого показал американский телеканал CBS в программе "60 минут", не является информатором ВАДА Григорием Родченковым. По его словам, нет причин делать пластическую операцию и потом появляться на телевидении.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ в Америке: до и после пластической операции.В США показали Родченкова после пластической операции

- Смешно всерьез утверждать, что человеком, появившимся в кадре, является Родченков, - приводит RT слова Балахничева. - Им мог быть вообще кто угодно. Это просто несерьезно. Какой смысл тогда ему было делать пластическую операцию, если он появился в кадре и фактически рассекретил себя. Мне кажется, это какой-то фейк. Даже не хочется заниматься расследованиями и противопоставлениями. Наверняка все это делается, чтобы продолжить скандал. Других причин я не вижу.

Кроме того, Балахничев высказал свое мнение по поводу слухов о возможной смерти Родченкова.

- Никто не может делать такие выводы, но Родченков после всего, что он сделал, больше действительно никому не нужен, - продолжил Балахничев. - Если уже и говорить о его возможной смерти, то она куда больше на руку американским спецслужбам, чем России. Но, как говорится, дай бог ему здоровья.

Напомним, на CBS Родченков якобы предстал с новой внешностью. Он имеет измененное лицо, у него нет усов, а волосы покрашены. Ранее сообщалось, что информатор ВАДА перенес пластическую операцию. Перед началом передачи "60 минут" человеку, появившемуся в кадре, нанесли грим и надели бронежилет.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/479087-balahnichyov-rodchenkov-smert

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КОММЕНТАРИИ (7)
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rusfed 2.0

Знающие его спортивные росжурналисты подтверждают, что это он. Но никто не понимает, что этим выходом на публику преследуется

23:31

Versus67

пиндосский фэйк. урода черви гложат.

23:19

slava_l

А чё, таки завалили урода?

23:11

mobile_actor

Ну, вот, как такой альтернативно одаренный персонаж как Балахничев был назначен командовать ВФЛА? Неудивительно, что российская ЛА погрязла при нем в коррупции и допинге. Это же элементарно, Валентин: на CBS Родченкова загримировали до неузнаваемости перед записью интервью.

22:40

vit 72

Пробили дно

22:34

Angeldust

Это какой-то трэш, вы что пишете-то? Вы в своем уме?

21:57

Весёлый©

Орирую. Балахничев и Раша Тудэй. Perfetto.

21:36