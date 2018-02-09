Валентин Балахничев - о возможной смерти Родченкова: "Это на руку американским спецслужбам"

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев отметил, что человек, которого показал американский телеканал CBS в программе "60 минут", не является информатором ВАДА Григорием Родченковым. По его словам, нет причин делать пластическую операцию и потом появляться на телевидении.
- Смешно всерьез утверждать, что человеком, появившимся в кадре, является Родченков, - приводит RT слова Балахничева. - Им мог быть вообще кто угодно. Это просто несерьезно. Какой смысл тогда ему было делать пластическую операцию, если он появился в кадре и фактически рассекретил себя. Мне кажется, это какой-то фейк. Даже не хочется заниматься расследованиями и противопоставлениями. Наверняка все это делается, чтобы продолжить скандал. Других причин я не вижу.
Кроме того, Балахничев высказал свое мнение по поводу слухов о возможной смерти Родченкова.
- Никто не может делать такие выводы, но Родченков после всего, что он сделал, больше действительно никому не нужен, - продолжил Балахничев. - Если уже и говорить о его возможной смерти, то она куда больше на руку американским спецслужбам, чем России. Но, как говорится, дай бог ему здоровья.
Напомним, на CBS Родченков якобы предстал с новой внешностью. Он имеет измененное лицо, у него нет усов, а волосы покрашены. Ранее сообщалось, что информатор ВАДА перенес пластическую операцию. Перед началом передачи "60 минут" человеку, появившемуся в кадре, нанесли грим и надели бронежилет.
Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG– 60 Minutes (@60Minutes) 8 февраля 2018 г.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/479087-balahnichyov-rodchenkov-smert
rusfed 2.0
Знающие его спортивные росжурналисты подтверждают, что это он. Но никто не понимает, что этим выходом на публику преследуется
23:31
Versus67
пиндосский фэйк. урода черви гложат.
23:19
slava_l
А чё, таки завалили урода?
23:11
mobile_actor
Ну, вот, как такой альтернативно одаренный персонаж как Балахничев был назначен командовать ВФЛА? Неудивительно, что российская ЛА погрязла при нем в коррупции и допинге. Это же элементарно, Валентин: на CBS Родченкова загримировали до неузнаваемости перед записью интервью.
22:40
vit 72
Пробили дно
22:34
Angeldust
Это какой-то трэш, вы что пишете-то? Вы в своем уме?
21:57
Весёлый©
Орирую. Балахничев и Раша Тудэй. Perfetto.
21:36