Валентин Балахничев: "Не уверен, что Макларен посмотрит фильм Первого канала о допинге"

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев поделился с "СЭ" мнением о документальном фильме Первого канала "Болезни высших достижений", который увидел свет в ночь на вторник. Экс-руководитель сомневается, что работа вызовет реакцию на Западе.

– 9 декабря будет опубликована вторая часть доклада Макларена. Как вы думаете, этот фильм как-то повлияет на комиссию ВАДА? Или Макларен его даже не посмотрит? – вопрос Балахничеву.

– Не уверен, что посмотрит. Макларен – занятой человек, да и доклад давно готов. На днях состоится заседание исполкома МОК, который примет закрытое решение, и оно потом отразится в выводах комиссии ВАДА. Нельзя написать документ сегодня, а завтра его опубликовать.

– А повлияет ли этот фильм на борьбу с допингом в мире или хотя бы в России?

– Наконец-то мы дали достойный ответ на инсинуации Запада. Но важно, чтобы на самом Западе этот фильм увидели, а я в этом сомневаюсь – если его и покажут, то в ограниченном количестве. Тем более что многие приведенные в фильме факты уже упоминались в иностранных СМИ. А будет ли влияние... Боюсь, что участь этого фильма будет той же, что и предыдущих, – реакции, скорее всего, не будет. Но я благодарен создателям этого телерасследования за то, что они открыли глаза нашим людям. Однако нас интересует не только реакция России, но и Запада. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью с Балахничевым скоро в "СЭ"