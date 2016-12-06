Валентин Балахничев: "На Западе в терапевтических исключениях увидели лазейку для использования запрещенных средств"

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев поделился с "СЭ" мнением о документальном фильме Первого канала "Болезни высших достижений", который увидел свет в ночь на вторник. Экс-руководитель уверен, что западные страны нашли в терапевтических исключениях лазейку для использования атлетами запрещенных средств.

– Как именно должны отреагировать российские спортивные власти? – вопрос Балахничеву.

– Нужно обратиться в ВАДА и в МОК, показать им этот фильм, попросить проведения расследования. У меня, например, есть вопросы к МОК. Например, в материале фигурирует Арне Люнгквист, которого называют только бывшим вице-президентом ВАДА, хотя он еще возглавлял медицинскую комиссию МОК. Можно было спросить его, что МОК думает о терапевтических исключениях.

– А что вы думаете о них? Если терапевтические исключения получить так легко, почему же их никогда не получали наши спортсмены?

– Для нас это тягомотина. Когда я был президентом ВФЛА, получить такую справку было очень сложно.

– Бюрократия?

– Технические трудности: низкая квалификация врачей, затянутые процедуры... Даже если спортсмен на самом деле проходил лечение в клинике или был травмирован, мы избегали подобных вещей, потому что не хотели подставлять спортсмена. И это при том, что допинг-контроль был не столь жестким, как сейчас.

– Но в США такой проблемы нет.

– Да, на Западе в ТИ увидели легитимную и оправданную лазейку для использования запрещенных средств. И никто сейчас не может сказать, что врачи действовали против правил – как выясняется, негодны сами правила. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью с Балахничевым скоро в "СЭ"