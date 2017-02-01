Валентин Балахничев: "Лишенным медалей спортсменкам нужно обращаться в CAS"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал появившуюся информацию о лишении российских спортсменок серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров. Причина – положительная допинг-проба Антонины Кривошапки. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

– Если у одного человека из команды положительная допинг-проба, то медалей лишается весь состав, – сказал Балахничев. – Это оговорено правилами. Все спортсмены сдавали пробы, и никто не сопротивлялся. Думаю, в данной ситуации необходимо обращаться в CAS для того, чтобы проверить, была ли соблюдена процедура хранения проб, какие методики при этом использовались и насколько корректно все это было выполнено. (Любовь КОНЯЕВА)