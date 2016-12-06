12:55 | ДОПИНГ

Валентин Балахничев: "Фильм Первого канала показал, что проблемы с допингом бывают не только в России"

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Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев поделился с "СЭ" мнением о документальном фильме Первого канала "Болезни высших достижений", который увидел свет в ночь на вторник. Экс-руководитель уверен, что эта лента не менее правдива, чем работы Хайо Зеппельта.

 
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– Многие засомневались в правдивости фактов этого фильма. Вы верите, что все в фильме – правда? – вопрос Балахничеву.

– Наивно говорить о том, что фильм выдуман, ведь мы видим иностранцев, которые признаются в том, что использовали те или иные вещества. Если бы там были российские спортсмены, которые рассказывали, как на Западе используют допинг, тогда можно было бы усомниться. Так, кстати, и делают за рубежом: функционеры с экрана обвиняют Россию, грозят бойкотом... А этот фильм не менее правдив, чем прежние работы Хайо Зеппельта.

– То есть этот фильм можно назвать достойным ответом телеканалу ARD?

– С одной стороны, речь уже идет об информационной войне. Но, с другой стороны, никто никому не собирается отвечать – просто мы хотим справедливой оценки ситуации в допинговом мире, а она всегда была несбалансированной. Всегда говорили, что проблемы с допингом бывают только в России, но сейчас мы показали другую сторону. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью с Балахничевым скоро в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ну и?

13:02

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