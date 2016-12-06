12:44 | ДОПИНГ

Валентин Балахничев: "Если искоренить допинг, огромное количество работников ВАДА окажется на улице"

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Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев поделился с "СЭ" мнением о документальном фильме Первого канала "Болезни высших достижений", который увидел свет в ночь на вторник. Экс-руководитель уверен, что в современном мире невозможно полностью искоренить допинг.

 
Симона БАЙЛЗ - одна из тех, о ком говорят в фильме. Американская гимнастка употребляет аддеролл для сохранения концентрации.Фильм Первого канала: будет ли скандал на весь мир?

– Правда ли, что ВАДА не заинтересовано в искоренении допинга? – вопрос Балахничеву.

– Все зависит от финансирования. Если допинг перестанет использоваться в мире, то ВАДА перестанет получать субсидии, и огромное количество его работников окажется на улице. Поэтому допинг и не искоренить.

– Как вы относитесь к деятельности хакеров Fancy Bears? С одной стороны, они помогают людям узнать правду, а с другой – делают это обманным путем.

– Это уже превратилось в мировую практику. Например, организация WikiLeaks тоже помогает людям узнать правду. Я положительно оцениваю деятельность этих хакеров, ведь многие системы очень скрытны (то же ВАДА), и никто не знает, что происходит в лабораториях и кабинетах. Плохо лишь то, что и работу Fancy Bears связывают с политикой: их называют россиянами, но эти хакеры возвышаются над нациями. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью с Балахничевым скоро в "СЭ"

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