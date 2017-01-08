Валентин Балахничев: "Думаю, что всеобщее отстранение России практически невозможно"

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев назвал заявление главы UKAD Дэвида Кенворти о необходимости отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх–2018 частью общей политики в отношении страны. Он призвал чиновников публично отстаивать интересы российского спорта.

– Многие директора международных организаций, к сожалению, солидарны с мнением, которое выразил глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти, – сказал Балахничев. – Даже было написано письмо – обращение в ВАДА и МОК, но оно ни к чему не привело, потому что каждая федерация должна рассматривать вопрос независимо от других организаций.

Думаю, что всеобщее отстранение практически невозможно. Опасаться, конечно, нужно, но каждая федерация, в свою очередь, должна бороться за право выступать на Олимпийских играх. То, что сейчас происходит, – часть общей политики. Процесс должен стать долее прозрачным. Нужно публично отстаивать наши интересы. (Любовь КОНЯЕВА)

В Британии считают, что Россию надо отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года