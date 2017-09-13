ВАДА ждет от России принятия ответственности за систему обмана, вскрытую Маклареном

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Мэгги Дюран отметила, что организация ждет от российских властей принятия ответственности за создание в стране допинговой системы, которая была вскрыта в результате расследования комиссии Ричарда Макларена. Она добавила, что российской стороне нужно перестать перекладывать вину на других.

Сегодня стало известно, что ВАДА прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов в связи с недостаточным количеством доказательств. При этом имена спортсменов не называются.

– ВАДА ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренную систему обмана, раскрытую в результате расследования Макларена, как это прописано в дорожной карте восстановления аккредитации РУСАДА, вместо того, чтобы перекладывать вину на других, – приводит Reuters слова Дюран.

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