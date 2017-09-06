ВАДА завершит аудит РУСАДА в конце сентября

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Владимир Ивлев сообщил, что ожидает аудиторов ВАДА в 20-х числах сентября. По его словам, российская сторона будет полностью готова к проверке. Аудит должен стать одним из последних шагов по восстановлению членства РУСАДА.

- Назначен человек, который полностью отвечает за подготовку к аудиту, думаю, что в ближайшее время мы будем готовы к приезду ВАДА, - приводит ТАСС слова Ивлева. - Аудит ожидаем в 20-х числах сентября, мы регулярно посылаем материалы, касающиеся статуса выполнения дорожной карты. У нас постоянно работают два международных эксперта, командированные ВАДА. Надеюсь, что мы подойдем хорошо подготовленными, что будет позитивный результат.

Думаю, что аудит завершится в установленные сроки в конце сентября. Приедут эксперты, которые на месте будут работать, смотреть, как функционирует РУСАДА. При этом в регулярном режиме мы отправляем ВАДА документы, которые есть сейчас.