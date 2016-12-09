12:00 | ДОПИНГ

ВАДА запустит специальный сайт с данными доклада Макларена

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Одновременно с публикацией второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена ВАДА запустит сайт с данными его расследования, сообщает пресс-служба организации. При этом отмечается, что имена спортсменов на сайте будут заменены цифровым кодом – сделанным специально для каждого атлета. Предполагается, что сайт будет доступен для всех пользователей.

Также Макларен и его команда передадут в распоряжение ВАДА "доказательное саммари", которые затем будут разосланы по международным федерациям.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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WildCat-2k

Ну и все свои терапевтические разрешения тоже туда включите! Ну чтобы для объективности...

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