ВАДА запустит специальный сайт с данными доклада Макларена

Одновременно с публикацией второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена ВАДА запустит сайт с данными его расследования, сообщает пресс-служба организации. При этом отмечается, что имена спортсменов на сайте будут заменены цифровым кодом – сделанным специально для каждого атлета. Предполагается, что сайт будет доступен для всех пользователей.

Также Макларен и его команда передадут в распоряжение ВАДА "доказательное саммари", которые затем будут разосланы по международным федерациям.