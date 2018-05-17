07:45 | ДОПИНГ

ВАДА вынесет рекомендацию по РУСАДА после изучения ответа России на доклад Макларена


Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сформулирует рекомендацию совету учредителей организации о процессе выполнения дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как изучит полученный ранее письменный ответ России на доклад Ричарда Макларена.

Препятствием восстановлению являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

- Члены исполнительного комитета и совета учредителей ВАДА буквально на днях получили официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена, - приводит ТАСС слова Хрычикова. - Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели с ним толком ознакомиться. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей.

ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5207803

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