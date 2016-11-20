ВАДА внедрит систему поощрения информаторов в январе

ВАДА намерено внедрить новую систему поощрения информаторов, сообщает официальный твиттер организации. Спортсмены, тренеры и другие лица, сообщающие об антидопинговых нарушениях, получат поддержку со стороны ВАДА. Система также подразумевает финансовое вознаграждение. Внедрение новой системы запланировано на январь 2017 года.

Кроме того, ожидается открытие специального сайта и создание мобильного приложения для оповещения ВАДА о нарушениях антидопинговых правил.