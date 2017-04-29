ВАДА вернуло аккредитацию испанской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило на своем официальном сайте о восстановлении аккредитации испанской антидопинговой лаборатории. Сообщается, что она соответствует кодексу ВАДА. Напомним, работа антидопингового агентства в Мадриде было приостановлено в июне 2016 года, Причиной послужило несоответствие международным стандартам.

– Мы уверены, что лаборатория устранила недостатки и будет работать, соблюдая высокие стандарты качества. Благодарим лабораторию за сотрудничество и работу", – подчеркнул генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли.