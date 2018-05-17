ВАДА вернется к рассмотрению вопроса о восстановлении РУСАДА в сентябре

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли сообщил, что организация вернется к вопросу о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре.

Исполком ВАДА состоялся в Монреале в среду, в ходе заседания глава комитета организации по соответствию Джонатан Тэйлор рассказал, что за несколько дней до встречи было получено официальное письмо из России по поводу признания доклада Ричарда Макларена. Два критерия дорожной карты по восстановлению РУСАДА - признание положений доклада Макларена и допуск сотрудников WADA к допинг-пробам московской лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным расследованием Следственного комитета РФ, считаются на текущий момент не выполненными.

- Вчера состоялся исполком, на котором мы обсудили много вопросов, - цитирует ТАСС Ниггли. - В частности, ситуацию с Россией. Никаких решений принято не было, мы продолжаем изучать ситуацию. Мы вернемся к проблеме России в сентябре. Мы получили письмо от России за день до исполкома и передали его в комитет по соответствию. Оно будет внимательно изучено и вернется исполкому с рекомендацией.

Напомним, РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.